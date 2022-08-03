Этот фильм пока недоступен
Солнцестояние. Режиссерская версия (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
«Солнцестояние. Режиссерская версия» — захватывающий хоррор о жутких ритуалах в шведской деревне при свете дня. Звезда «Оппенгеймера» и «Маленьких женщин» Флоренс Пью в фильме ужасов от мастера жанра Ари Астера.
После трагической утраты близких Дани испытывает сильное эмоциональное потрясение. Ее бойфренд Кристиан приглашает девушку поехать вместе с компанией друзей в удаленную шведскую деревню на редкий фестиваль солнцестояния. Вскоре невинное празднование превращается в кошмар: жуткие обряды и древние ритуалы жителей деревни начинают сводить гостей с ума. Дани оказывается втянута в круговорот странных и зловещих событий. Кристиан и его друзья начинают понимать, что они стали частью зловещего ритуала, из которого нет выхода.
Смогут ли ребята выжить в этом безумии и хаосе? Все секреты мистического хоррора вы узнаете, если начнете на видеосервисе Wink смотреть фильм «Солнцестояние». Режиссерская версия длиннее на 22 минуты: она лучше объясняет логику сюжета и мотивацию персонажей.
Рейтинг
- Режиссёр
Ари
Астер
- Актриса
Флоренс
Пью
- Актёр
Джек
Рейнор
- Актёр
Вильхельм
Бломгрен
- Актёр
Уильям
Джексон Харпер
- Актёр
Уилл
Поултер
- ЭТАктриса
Эллора
Торчия
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- ХНАктёр
Хенрик
Норлен
- ГФАктриса
Гуннель
Фред
- ИГАктриса
Изабель
Грилл
- Сценарист
Ари
Астер
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ЧЛХудожник
Чаба
Лоди
- АФХудожница
Андреа
Флеш
- ППОператор
Павел
Погоржельский
- THКомпозитор
The
Haxan Cloak