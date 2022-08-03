Солнцестояние. Режиссерская версия (фильм, 2019) смотреть онлайн

«Солнцестояние. Режиссерская версия» — захватывающий хоррор о жутких ритуалах в шведской деревне при свете дня. Звезда «Оппенгеймера» и «Маленьких женщин» Флоренс Пью в фильме ужасов от мастера жанра Ари Астера.



После трагической утраты близких Дани испытывает сильное эмоциональное потрясение. Ее бойфренд Кристиан приглашает девушку поехать вместе с компанией друзей в удаленную шведскую деревню на редкий фестиваль солнцестояния. Вскоре невинное празднование превращается в кошмар: жуткие обряды и древние ритуалы жителей деревни начинают сводить гостей с ума. Дани оказывается втянута в круговорот странных и зловещих событий. Кристиан и его друзья начинают понимать, что они стали частью зловещего ритуала, из которого нет выхода.



Смогут ли ребята выжить в этом безумии и хаосе? Все секреты мистического хоррора вы узнаете, если начнете на видеосервисе Wink смотреть фильм «Солнцестояние». Режиссерская версия длиннее на 22 минуты: она лучше объясняет логику сюжета и мотивацию персонажей.

