Солнцестояние. Режиссерская версия (фильм, 2019) смотреть онлайн

Солнцестояние. Режиссерская версия
6.72019, Midsommar
Ужасы, Драма163 мин18+

О фильме

«Солнцестояние. Режиссерская версия» — захватывающий хоррор о жутких ритуалах в шведской деревне при свете дня. Звезда «Оппенгеймера» и «Маленьких женщин» Флоренс Пью в фильме ужасов от мастера жанра Ари Астера.

После трагической утраты близких Дани испытывает сильное эмоциональное потрясение. Ее бойфренд Кристиан приглашает девушку поехать вместе с компанией друзей в удаленную шведскую деревню на редкий фестиваль солнцестояния. Вскоре невинное празднование превращается в кошмар: жуткие обряды и древние ритуалы жителей деревни начинают сводить гостей с ума. Дани оказывается втянута в круговорот странных и зловещих событий. Кристиан и его друзья начинают понимать, что они стали частью зловещего ритуала, из которого нет выхода.

Смогут ли ребята выжить в этом безумии и хаосе? Все секреты мистического хоррора вы узнаете, если начнете на видеосервисе Wink смотреть фильм «Солнцестояние». Режиссерская версия длиннее на 22 минуты: она лучше объясняет логику сюжета и мотивацию персонажей.

Страна
США, Швеция, Венгрия
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Время
163 мин / 02:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

