Биография

Ари Астер — режиссер и актер. Получил 19 кинопремий. Родился в Нью-Йорке 15 июля 1986 года. В семье Ари любили творчество. Ребенок слушал классическую музыку, декламировал стихи и читал сказки. Уже к 10 годам он стал страстным поклонником кино. Его интересовали‚ в основном‚ фильмы ужасов. В старших классах мечтал о работе в кинематографе и‚ получив аттестат‚ сдал экзамены в колледж искусств. На этом молодой человек не остановился и продолжил образование в консерватории. Дебютной работой Ари Астера стал короткометражный фильм «Что-то странное с Джонсонами»‚ снятый в жанре хоррор. Он сделал молодого режиссера известным. В биографии Ари Астера есть две актерские роли. В 2011 году он снялся в короткометражном триллере «Бо» в главной роли. Затем была еще одна актерская работа — главная роль в скетче «ПЧТ действительно работает». В трех документальных фильмах актер играет самого себя. Кинематографист не только режиссировал, но и писал сценарии, работал как продюсер и монтажер.