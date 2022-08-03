Реинкарнация
Wink
Фильмы
Реинкарнация

Реинкарнация

6.82018, Hereditary
Ужасы, Триллер120 мин18+

О фильме

Женщина находит в вещах покойной матери странные предметы, открывающие правду о старинном проклятии. Американский хоррор с элементами детектива. Энни всю жизнь мучается от гнета родной матери и наконец получает долгожданное освобождение после ее кончины. Смерть властной старухи по-разному отражается на всех членах семьи, ведь она отличалась крайне жестоким и деспотичным характером. Разбирая вещи покойной, Энни обнаруживает странные колдовские книги, после чего с ее близкими начинают случаться жуткие события. Напуганная женщина соглашается провести спиритический сеанс, чтобы установить связь с матерью. Не терпится узнать, сможет ли Энни побороть жуткое проклятие? Тогда скорее включайте Wink, чтобы смотреть фильм «Реинкарнация» 2018 года онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Реинкарнация»