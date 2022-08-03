О фильме
Женщина находит в вещах покойной матери странные предметы, открывающие правду о старинном проклятии. Американский хоррор с элементами детектива. Энни всю жизнь мучается от гнета родной матери и наконец получает долгожданное освобождение после ее кончины. Смерть властной старухи по-разному отражается на всех членах семьи, ведь она отличалась крайне жестоким и деспотичным характером. Разбирая вещи покойной, Энни обнаруживает странные колдовские книги, после чего с ее близкими начинают случаться жуткие события. Напуганная женщина соглашается провести спиритический сеанс, чтобы установить связь с матерью. Не терпится узнать, сможет ли Энни побороть жуткое проклятие? Тогда скорее включайте Wink, чтобы смотреть фильм «Реинкарнация» 2018 года онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Ари
Астер
- Актриса
Тони
Коллетт
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- Актёр
Алекс
Вулф
- МШАктриса
Милли
Шапиро
- Актриса
Энн
Дауд
- МБАктриса
Мэллори
Бектел
- КСАктриса
Кристи
Саммерхэйс
- МЛАктёр
Морган
Ланд
- ДБАктёр
Джейк
Браун
- ХНАктёр
Харрисон
Нелл
- Сценарист
Ари
Астер
- БППродюсер
Бадди
Патрик
- ГБПродюсер
Гэбриел
Бирн
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- БЛХудожник
Брайан
Лайвз
- ППОператор
Павел
Погоржельский
- КСКомпозитор
Колин
Стетсон