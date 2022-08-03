Женщина находит в вещах покойной матери странные предметы, открывающие правду о старинном проклятии. Американский хоррор с элементами детектива. Энни всю жизнь мучается от гнета родной матери и наконец получает долгожданное освобождение после ее кончины. Смерть властной старухи по-разному отражается на всех членах семьи, ведь она отличалась крайне жестоким и деспотичным характером. Разбирая вещи покойной, Энни обнаруживает странные колдовские книги, после чего с ее близкими начинают случаться жуткие события. Напуганная женщина соглашается провести спиритический сеанс, чтобы установить связь с матерью. Не терпится узнать, сможет ли Энни побороть жуткое проклятие? Тогда скорее включайте Wink, чтобы смотреть фильм «Реинкарнация» 2018 года онлайн на нашем видеосервисе прямо сейчас!

