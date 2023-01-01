Биография

Энн Дауд — американская известная актриса, известная по драматическому телесериалу «Остатки», за роль в котором была номинирована на премию «Эмми». Энн Дауд родилась в достаточно большой семье Джона и Долорес. Среди ее сестер и братьев — директор по кастингу из Лондона, президент страховой компании The Dowd Agencies, терапевт и тренер по воспитанию детей и даже талантливый врач ветмедицины. Сегодня можно увидеть Энн Дауд в фильмах «Зеленая карта» 1990 года, знаменитый кинофильм «Маньчжурский кандидат» 2004 года и, конечно, «Наследственный» 2018 года. Она также снималась в триллере Compliance 2012 года, за игру в котором получила премию за роль второго плана. Эта разноплановая актриса пользуется большой популярностью среди современных режиссеров, что позволяет ей регулярно пополнять свою фильмографию.