Марли и я
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Марли и я

Марли и я (фильм, 2008) смотреть онлайн

9.22008, Marley & Me
Драмы, Комедии110 мин12+

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Сюжет

Свадьба, переезд в большой дом поближе к океану – Джон понимает, что его вторая половинка настроена на продолжение рода. Мужчина к отцовству пока не готов, поэтому, дабы угомонить жену, покупает собаку. Лабрадор Марли в корне меняет жизнь пары, ведь мороки с ним не меньше, чем с ребенком.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Семейные, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марли и я»

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