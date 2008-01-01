Марли и я (фильм, 2008) смотреть онлайн
9.22008, Marley & Me
Драмы, Комедии110 мин12+
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Сюжет
Свадьба, переезд в большой дом поближе к океану – Джон понимает, что его вторая половинка настроена на продолжение рода. Мужчина к отцовству пока не готов, поэтому, дабы угомонить жену, покупает собаку. Лабрадор Марли в корне меняет жизнь пары, ведь мороки с ним не меньше, чем с ребенком.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Фрэнкел
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актриса
Дженнифер
Энистон
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- Актёр
Алан
Аркин
- Актриса
Кэтлин
Тёрнер
- Актёр
Нэйтан
Гэмбл
- ХБАктриса
Хейли
Беннетт
- Актриса
Энн
Дауд
- Актёр
Кларк
Питерс
- ФЯАктёр
Финли
Якобсен
- Сценарист
Скотт
Фрэнк
- Сценарист
Дон
Рус
- ДГСценарист
Джон
Гроган
- Продюсер
Джил
Неттер
- ДМПродюсер
Джозеф
М. Караччоло мл.
- Продюсер
Арнон
Милчен
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лушин
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ОААктёр дубляжа
Олег
Алмазов
- БУАктёр дубляжа
Борис
Улитин
- ЛТАктриса дубляжа
Любовь
Тищенко
- ФБОператор
Флориан
Баллхаус
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро