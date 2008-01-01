Марли и я (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Свадьба, переезд в большой дом поближе к океану – Джон понимает, что его вторая половинка настроена на продолжение рода. Мужчина к отцовству пока не готов, поэтому, дабы угомонить жену, покупает собаку. Лабрадор Марли в корне меняет жизнь пары, ведь мороки с ним не меньше, чем с ребенком.



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