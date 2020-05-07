Биография

Любовь Тищенко — советская и российская актриса театра и кино, а также актриса дубляжа. Родилась в Ростове-на-Дону 11 июля 1940 года. Семья принадлежала к культурному слою советской интеллигенции. Детство будущей актрисы прошло в атмосферном окружении, что способствовало развитию ее актерских способностей. Окончила вечернее отделение актерского факультета ЛГИТМиКа на курсе Ф.М. Никитина. После окончания института начала работать на эстраде, пела в ансамбле. В 1968 году она поступила в Студию киноактера при киностудии «Ленфильм», где проработала до 1995 года. Первая заметная роль в кино для Любови Тищенко пришлась на фильм «Свадьба в Малиновке». Однако истинное признание пришло к ней благодаря участию в таких культовых картинах, как «Звезда пленительного счастья» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Кровавая надпись». Затем снималась в десятках фильмов, среди которых можно выделить такие картины, как «Демидовы», «Кадкина всякий знает», «Жизнь Клима Самгина». Она также снималась в таких телесериалах, как «Мастер и Маргарита», «Крик совы», «Странствия Синдбада». Зарекомендовала себя как талантливая актриса дубляжа, озвучивая персонажей в фильмах и мультсериалах «Суперсемейка», «Слуги дьявола», «Снегурочку вызывали?», «Мужчины седеют рано».