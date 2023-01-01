Африканыч (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
9.01970, Африканыч
Мелодрама68 мин18+
О фильме
Африканыч всю жизнь прожил в деревне с женой Катериной в любви и согласии. Катерина родила ему шестого ребенка, а потом заболела. Африканыч решил поехать на заработки, но в пути понял, что без Катерины и родного дома жить не может.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- МЕРежиссёр
Михаил
Ершов
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- ИБАктриса
Ирина
Бунина
- ОБАктёр
Олег
Белов
- ГОАктёр
Герман
Орлов
- ЛБАктриса
Лариса
Буркова
- АААктёр
Александр
Афанасьев
- АПАктриса
Антонина
Павлычева
- ЛТАктриса
Любовь
Тищенко
- ППАктёр
Павел
Первушин
- СГАктёр
Сергей
Голубев
- АВСценарист
Арнольд
Витоль
- ВБСценарист
Василий
Белов
- ВССценарист
Виктор
Соколов
- ИШПродюсер
И.
Шорохов
- ВБКомпозитор
Вениамин
Баснер