Африканыч (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

Африканыч всю жизнь прожил в деревне с женой Катериной в любви и согласии. Катерина родила ему шестого ребенка, а потом заболела. Африканыч решил поехать на заработки, но в пути понял, что без Катерины и родного дома жить не может.



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