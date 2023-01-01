Африканыч
Wink
Фильмы
Африканыч

Африканыч (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

9.01970, Африканыч
Мелодрама68 мин18+

О фильме

Африканыч всю жизнь прожил в деревне с женой Катериной в любви и согласии. Катерина родила ему шестого ребенка, а потом заболела. Африканыч решил поехать на заработки, но в пути понял, что без Катерины и родного дома жить не может.

Африканыч смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
68 мин / 01:08

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb