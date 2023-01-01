Биография

Николай Трофимов – актер театра и кино. Годы жизни: 1920 – 2005. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Имеет множество военных наград. Неоднократно премирован за активное участие в развитии сценического искусства. С 1990 года – народный артист СССР. Впервые вышел на сцену в подростковом возрасте, играл раба в «Хижине дяди Тома». Чересчур вольная трактовка образа возмутила критику, но понравилась юной публике. В 1941 году, после окончания театрального института в Ленинграде, попал в состав творческой бригады военного флота. Вернулся в Ленинград в 1946 году. Сыгранная Трофимовым роль матроса в фильме «Морской батальон» не осталась незамеченной: актера, плотно занятого в театральном репертуаре, стали все чаще и чаще приглашать в кино. В фильмах Трофимову доставались разнохарактерные роли. В «Войне и мире» актер блистательно сыграл героического капитана Тушина, а через несколько лет – комичного Филимона Шика в «Трембите». По всеобщему признанию, главная роль Трофимова – Сэмюэль Пиквик в театральной постановке диккенсовского романа. Созданный актером образ Льва Гурыча Синичкина в одноименной киноленте дорог каждому ценителю хорошего кино.