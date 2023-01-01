Николай Трофимов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 21 января 1920 г. (85 лет)
- Дата смерти
- 7 ноября 2005 г.
Биография
Николай Трофимов – актер театра и кино. Годы жизни: 1920 – 2005. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Имеет множество военных наград. Неоднократно премирован за активное участие в развитии сценического искусства. С 1990 года – народный артист СССР. Впервые вышел на сцену в подростковом возрасте, играл раба в «Хижине дяди Тома». Чересчур вольная трактовка образа возмутила критику, но понравилась юной публике. В 1941 году, после окончания театрального института в Ленинграде, попал в состав творческой бригады военного флота. Вернулся в Ленинград в 1946 году. Сыгранная Трофимовым роль матроса в фильме «Морской батальон» не осталась незамеченной: актера, плотно занятого в театральном репертуаре, стали все чаще и чаще приглашать в кино. В фильмах Трофимову доставались разнохарактерные роли. В «Войне и мире» актер блистательно сыграл героического капитана Тушина, а через несколько лет – комичного Филимона Шика в «Трембите». По всеобщему признанию, главная роль Трофимова – Сэмюэль Пиквик в театральной постановке диккенсовского романа. Созданный актером образ Льва Гурыча Синичкина в одноименной киноленте дорог каждому ценителю хорошего кино.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Вольный ветер1983
- 9.6
Отцы и деды1982, 79 минБесплатно
- 8.7
Соловей1979, 80 минБесплатно
- 9.5
Ханума1978, 138 минБесплатно
- 9.3
Табачный капитан1972, 81 минБесплатно
- 8.8
Мещане1971
- 9.0
Африканыч1970, 68 минБесплатно
- 9.5
Волшебная сила1970, 64 минБесплатно
- 9.2
На пути в Берлин1969, 86 минБесплатно
- 9.6
Хроника пикирующего бомбардировщика1967, 74 минБесплатно
- 8.8
Веселые Расплюевские дни1966, 84 минБесплатно
- 9.0
Третья молодость1965, 86 минБесплатно