Вольный ветер
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Вольный ветер

Вольный ветер (сериал, 1983) смотреть онлайн

9.01983, Вольный ветер 1 сезон
Комедии, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Моряк Янго и его невеста красавица Стелла находят в ящиках трюма оружие, предназначенное для фашистов. Герои делают все возможное, чтобы ящики эти легли на дно моря.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вольный ветер»

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