Георгий Штиль
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 4 марта 1932 г. (93 года)
Биография
Георгий Штиль – актер театра и кино. Появился на свет 4 марта 1932 года. В 2001 году актеру было присвоено звание народного артиста СССР. Среди наград: звание заслуженного артиста РСФСР, медаль Пушкина, орден «За заслуги перед отечеством». Получив среднее образование, планировал стать летчиком, но знаний немецкого языка оказалось недостаточно. В 1961 окончил обучение в Ленинградском театральном училище. Сразу же был зачислен в драмтеатр имени Горького в Ленинграде. Впервые вышел на театральную сцену в пьесе «Моя старшая сестра». Впервые в кино роль Георгий Штиль получил в 1960 году, ему доверили играть солдата в картине «Молодость офицера». Актер был в браке дважды: первая супруга – Римма Павловна Штиль (овдовел в 2006), нынешняя жена – Лиана Зурабовна Штиль. Актер практически всегда получал роли второго плана, с которыми прекрасно справлялся. Стоит подчеркнуть, что Георгий Штиль фильмы для съемок предпочитал самые разные. Его можно увидеть в таких картинах: «На одной планете», «Долгая счастливая жизнь», «Три толстяка», «Достояние республики», «Новогодние приключения Маши и Миши», «Трое в лодке, на считая собаки», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Зимний круиз» и другие.
Фильмография
Актёр
- 9.3
Хлебный день2009, 85 минБесплатно
- 6.8
Упырь1997, 72 минБесплатно
- 8.8
Снегурочку вызывали?1985, 64 минБесплатно
- 8.3
Зловредное воскресенье1985, 71 минБесплатно
- 8.3
И вот пришел Бумбо...1984, 73 минБесплатно
- 9.0
Вольный ветер1983
- 9.2
По данным уголовного розыска...1979, 69 минБесплатно
- 8.8
Железные игры1979, 69 минБесплатно
- 9.5
Ханума1978, 138 минБесплатно
- 9.0
Венок сонетов1977, 85 минБесплатно
- 9.5
Новогодние приключения Маши и Вити1975, 66 минБесплатно
- 8.1
А вы любили когда-нибудь?1973, 78 минБесплатно
- 9.4
Учитель пения1972, 80 минБесплатно
Эти невинные забавы1969, 66 минБесплатно
- 9.5
Женя, Женечка и «Катюша»1967, 80 минБесплатно
- 8.8
Седьмой спутник1967, 84 минБесплатно
- 8.0
Происшествие, которого никто не заметил1967, 65 минБесплатно
- 7.7
Долгая счастливая жизнь1966, 71 минБесплатн�о
- 8.6
День счастья1963, 96 минБесплатно
- 8.1
Барьер неизвестности1961, 102 минБесплатно