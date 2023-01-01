Биография

Георгий Штиль – актер театра и кино. Появился на свет 4 марта 1932 года. В 2001 году актеру было присвоено звание народного артиста СССР. Среди наград: звание заслуженного артиста РСФСР, медаль Пушкина, орден «За заслуги перед отечеством». Получив среднее образование, планировал стать летчиком, но знаний немецкого языка оказалось недостаточно. В 1961 окончил обучение в Ленинградском театральном училище. Сразу же был зачислен в драмтеатр имени Горького в Ленинграде. Впервые вышел на театральную сцену в пьесе «Моя старшая сестра». Впервые в кино роль Георгий Штиль получил в 1960 году, ему доверили играть солдата в картине «Молодость офицера». Актер был в браке дважды: первая супруга – Римма Павловна Штиль (овдовел в 2006), нынешняя жена – Лиана Зурабовна Штиль. Актер практически всегда получал роли второго плана, с которыми прекрасно справлялся. Стоит подчеркнуть, что Георгий Штиль фильмы для съемок предпочитал самые разные. Его можно увидеть в таких картинах: «На одной планете», «Долгая счастливая жизнь», «Три толстяка», «Достояние республики», «Новогодние приключения Маши и Миши», «Трое в лодке, на считая собаки», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Зимний круиз» и другие.