Эти невинные забавы
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Эти невинные забавы

Эти невинные забавы (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

8.01969, Эти невинные забавы
Мелодрама66 мин18+

О фильме

Оля приезжает в Ленинград поступать в театральный институт. Из-за своей «угловатости» девушка убеждена в том, что роль подростка для нее беспроигрышна, - и переодевается под мальчишку. Случай сводит ее с Костей и его друзьями. Оля называет себя Колей, увлекается проблемами ребят - и становится полноправным членом мужской компании...

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Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эти невинные забавы»