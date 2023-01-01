Эти невинные забавы (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
8.01969, Эти невинные забавы
Мелодрама66 мин18+
О фильме
Оля приезжает в Ленинград поступать в театральный институт. Из-за своей «угловатости» девушка убеждена в том, что роль подростка для нее беспроигрышна, - и переодевается под мальчишку. Случай сводит ее с Костей и его друзьями. Оля называет себя Колей, увлекается проблемами ребят - и становится полноправным членом мужской компании...
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.4 IMDb
- АБРежиссёр
Август
Балтрушайтис
- ОКАктриса
Ольга
Калмыкова
- Актёр
Михаил
Глузский
- Актёр
Георгий
Штиль
- ЛГАктриса
Лилия
Гурова
- АЛАктёр
Аристарх
Ливанов
- Актриса
Нина
Ургант
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- ГКАктёр
Герман
Колушкин
- ИСАктриса
Инна
Сергеева
- ВКАктёр
Валерий
Кузьмин
- АРСценарист
Анатолий
Рыбаков
- ВЖХудожница
Валентина
Жук
- ВГОператор
Вадим
Грамматиков
- БТОператор
Борис
Тимковский
- СПКомпозитор
Станислав
Пожлаков