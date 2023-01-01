Эти невинные забавы (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Оля приезжает в Ленинград поступать в театральный институт. Из-за своей «угловатости» девушка убеждена в том, что роль подростка для нее беспроигрышна, - и переодевается под мальчишку. Случай сводит ее с Костей и его друзьями. Оля называет себя Колей, увлекается проблемами ребят - и становится полноправным членом мужской компании...



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