Ольга Калмыкова

Биография

Ольга Николаевна Калмыкова – российская актриса родом из Свердловска. День рождения: 5 мая 1947 г. Уверенность в том, что свою судьбу свяжет именно со сценой, была у будущей актрисы Ольги Калмыковой с юности. Она поступила и успешно окончила ЛГИТМиК под руководством Л.С. Вивьена. Два года после выпуска (1969-1970 гг.) она проработала в Волгограде в ТЮЗе, потом переехала в Ярославль, где также пошла работать в ТЮЗ. Следующий переезд был в Казань, где опять-таки в ТЮЗе она работала до 1972 г. Последний переезд привел ее в Ленинград, где она вошла в труппу Александринского театра. Немногим ранее она познакомилась со своим будущим мужем – Аристархом Ливановым, но брак актеров вскоре распался. В кино актрисой сыграно более 50 ролей. Первый фильм Ольги Калмыковой – мелодрама «Эти невинные забавы» Августа Балтрушайтиса. В нем она сыграла главную роль в паре с Аристархом Ливановым. Следующее приглашение на съемки последовало лишь 10 лет спустя – это была драма о советской медицине «Утренний обход» (1979 г.) Аиды Манасаровой. В популярном детективном сериале «Убойная сила» (2000-2005 гг.) она сыграла тещу одного из главных героев «капитана Рогова». Это не единственная роль Ольги Калмыковой в сериале криминального жанра, поскольку именно он преобладает в ее кинематографическом портфолио.