Биография

Герман Колушкин – актер театра и кино, родился 18 июля 1940 года. Фильмография насчитывает более полусотни полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «На войне как на войне», «Сердце Бонивура», «Блокада: Ленинградский метроном» и др. В 1965 году стал выпускником ВГИКа (мастерская А. Г. Шишкова) и был приглашен в киностудию «Ленфильм» и Студию киноактера. Сниматься в кино начал, будучи еще студентом. Дебютным фильмом Германа Колушкина стала драма «Тишина». В 1965 году актер снялся в историческом фильме «Время, вперед!». В 1967 году на экраны вышла военная драма «Хроника пикирующего бомбардировщика» с участием актера. В 1968 году участвовал в съемках кинокартины «На войне как на войне». Партнерами по съемочной площадке стали М. Кононов, О. Борисов, Ф. Одиноков, В. Павлов, М. Глузский и др. Одну из ключевых ролей Герман Колушкин сыграл в исторической киноленте «Сердце Бонивура». В 1973 году снялся в драме «Дверь без замка». Спустя год участвовал в многосерийном приключенческом фильме «Рассказы о Кешке и его друзьях». В 1977 году зрители увидели актера в исторической драме «Блокада: Ленинградский метроном». В 1978 году небольшую роль сыграл в фильме «Девочка, хочешь сниматься в кино?».