На войне как на войне (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молоденький лейтенант встает во главе экипажа опытных бойцов. Фильм «На войне как на войне» — советская драма с Михаилом Кононовым о военных буднях и подвиге танкистов.
Близится конец Великой Отечественной войны. Саша Малешкин, младший лейтенант, только-только после окончания учебы в военном училище получает назначение командовать самоходкой. Пока войска Первого украинского фронта освобождают деревню за деревней, экипаж самоходки вынужден стоять в резерве. В отличие от юнца-командира, его подчиненные уже не раз бывали на передовой и смотрят на его напускную строгость и желание скорее пойти в бой снисходительно. Но все же ему удается заслужить их уважение — в критический момент Саша показывает себя как смелый и толковый командир.
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Информация
Рейтинг
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- Актёр
Михаил
Кононов
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ЮДАктёр
Юрий
Дубровин
- БТАктёр
Борис
Табаровский
- ГКАктёр
Герман
Колушкин
- БААктёр
Борис
Аракелов
- ВТСценарист
Виктор
Трегубович
- ВКСценарист
Виктор
Курочкин
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- ГКХудожник
Георгий
Кропачев
- СГХудожник
Сергей
Головин
- ЕМОператор
Евгений
Мезенцев
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов