На войне как на войне (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молоденький лейтенант встает во главе экипажа опытных бойцов. Фильм «На войне как на войне» — советская драма с Михаилом Кононовым о военных буднях и подвиге танкистов.



Близится конец Великой Отечественной войны. Саша Малешкин, младший лейтенант, только-только после окончания учебы в военном училище получает назначение командовать самоходкой. Пока войска Первого украинского фронта освобождают деревню за деревней, экипаж самоходки вынужден стоять в резерве. В отличие от юнца-командира, его подчиненные уже не раз бывали на передовой и смотрят на его напускную строгость и желание скорее пойти в бой снисходительно. Но все же ему удается заслужить их уважение — в критический момент Саша показывает себя как смелый и толковый командир.



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