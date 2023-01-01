Биография

Борис Аракелов – актер театра, кино и дубляжа, родился 23 ноября 1938 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинокартин и сериалов, а также более 50 ролей дубляжа. Известность актеру принесли роли в фильмах «Кортик», «Два капитана», «Максим Перепелица», «Искатели», «Город зажигает огни» и др. Театром будущий актер увлекся еще в школе, начал заниматься в студии при Доме культуры, где его заметили и пригласили в кино. Первым фильмом Бориса Аракелова стал приключенческий детектив «Кортик» (1954). В 1955 году юный актер снялся в экранизации знаменитого романа «Два капитана». В том же году участвовал в съемках комедии «Максим Перепелица». Одна из ролей Борису Аракелову досталась в кинокартине «Искатели». В 1958 году на экраны вышла драма «Город зажигает огни» с участием актера. В 1969 году он стал выпускником ГИТИСа, имея за плечами внушительную фильмографию, и был приглашен в студию киноактера. В 1977 году актер снялся в многосерийной биографической драме «Открытая книга». В 1982 году участвовал в съемках фильма-сказки «Ослиная шкура». В 1983 году на экраны вышла криминальная драма «Пацаны» с участием актера. Борис Аракелов также занимался озвучиванием иностранных фильмов.