Хмель
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Хмель

Хмель (сериал, 1991) смотреть онлайн

8.81991, Хмель 1 сезон
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По мотивам одноименного романа Алексея Черкасова. Фильм рассказывает о жизни староверческой общины в начале прошлого века. На экране разыгрывается драма необычной жизни, история любви и страстей человеческих.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хмель»

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