Хмель. Серия 1
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1-й сезон
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Хмель (сериал, 1991) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.81991, Хмель. Серия 1
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

По мотивам одноименного романа Алексея Черкасова. Фильм рассказывает о жизни староверческой общины в начале прошлого века. На экране разыгрывается драма необычной жизни, история любви и страстей человеческих.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хмель»