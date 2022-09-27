Хмель. Серия 2
Хмель (сериал, 1991) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.81991, Хмель. Серия 2
Драма12+

О сериале

По мотивам одноименного романа Алексея Черкасова. Фильм рассказывает о жизни староверческой общины в начале прошлого века. На экране разыгрывается драма необычной жизни, история любви и страстей человеческих.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
135 мин / 02:15

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

