Биография

Александр Суснин — актер, известный советский деятель искусства. Артист работал в театре, снимался в популярных советских фильмах. Его заслуги в кинематографе отмечены высшей государственной наградой — званием заслуженного артиста РСФСР. Александр Суснин родился в Рязанской области, в селе Захарово в 1929 году. Поступил в государственный институт кинематографии на курс Бабочкина. Уже на первом курсе обучения был приглашен для своих первых съемок в кино. Талант артиста был востребован и популярен, в свои картины его одновременно приглашали сразу несколько режиссеров. Актер работал над озвучкой ролей в зарубежных и российских фильмах. В списке работ Александра Суснина фильмы, имевшие большую популярность в Советском Союзе. Он участвовал в картинах «Кортик», «Максим Перепелица», «Полосатый рейс», «Земля Санникова», «Жизнь Клима Самгина». В фильмографии Александра Суснина роли милиционеров, военных и матросов. Всего он сыграл более чем в ста кинолентах. На съемках фильма «Прорыв» о трагедии в ленинградском метрополитене актер тяжело заболел. Болезнь сопровождала его вплоть до последних дней жизни.