Зеленая карета
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Зеленая карета

Зеленая карета (фильм, 1967) смотреть онлайн бесплатно

9.01967, Зеленая карета
Драма, Биография95 мин18+

О фильме

Варвара Асенкова — великая русская актриса первой половины XIX века. Ее трагическая творческая судьба и ранняя смерть послужили основой для этого фильма.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb