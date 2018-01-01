Wink
Фильмы
Зеленая карета
Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая карета»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая карета»

Режиссёры

Ян Фрид

Ян Фрид

Режиссёр

Актёры

Наталья Тенякова

Наталья Тенякова

АктрисаВарвара Николаевна Асенкова
Владимир Честноков

Владимир Честноков

АктёрИван Иванович Сосницкий
Александр Суснин

Александр Суснин

АктёрАлександр Евстафьевич Мартынов
Игорь Дмитриев

Игорь Дмитриев

АктёрНиколай Осипович Дюр
Глеб Флоринский

Глеб Флоринский

АктёрВасилий Андреевич Каратыгин
Александр Борисов

Александр Борисов

АктёрАлександр Михайлович Гедеонов
Владимир Эренберг

Владимир Эренберг

АктёрАлександр Иванович Храповицкий
Лидия Штыкан

Лидия Штыкан

АктрисаАлександра Егоровна Асенкова
Игорь Озеров

Игорь Озеров

АктёрЮрий Глебов
Ирина Губанова

Ирина Губанова

АктрисаМаша Донцова

Сценаристы

Александр Гладков

Александр Гладков

Сценарист

Монтажёры

Евгения Маханькова

Евгения Маханькова

Монтажёр

Операторы

Лев Сокольский

Лев Сокольский

Оператор

Композиторы

Владлен Чистяков

Владлен Чистяков

Композитор