Прорыв (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.81986, Прорыв
Драма92 мин12+

О фильме

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о крупной аварии, которая произошла при строительстве очередной станции ленинградского метро весной 1974 года.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прорыв»