Прорыв (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- АРАктёр
Андрей
Ростоцкий
- ЮДАктёр
Юрий
Демич
- МДАктёр
Михаил
Данилов
- АСАктёр
Александр
Суснин
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- АКАктёр
Андрей
Краско
- ВБАктёр
Владимир
Баранов
- ВКАктёр
Валерий
Кравченко
- ЮОАктёр
Юрий
Оськин
- АШСценарист
Альбина
Шульгина
- ГППродюсер
Геннадий
Петелин
- САОператор
Сергей
Астахов
- АККомпозитор
Александр
Кутиков
- Композитор
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)
- АЗКомпозитор
Александр
Зайцев