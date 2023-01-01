Биография

Владимир Баранов — советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа. Родился в Рязани 26 мая 1956 года. После завершения обучения в средней школе решил продолжить образование, поступив в Ярославское театральное училище. В 1976 году он успешно окончил учебное заведение и затем в течение трех лет играл в Ярославском театре драмы имени Ф. Г. Волкова. Три года спустя присоединился к Ленинградскому ТЮЗу, параллельно заканчивая обучение в ЛГИТМиК. Начало кинокарьеры Владимира Баранова пришлось на 1982 год, когда он сыграл главную роль в фильме «Разбег». После этого его ждали успешные работы в таких фильмах, как «Торпедоносцы», «Прорыв», «Новая Шахерезада» и «Гений», которые принесли ему широкую известность. Особенно запомнились зрителям его роли в картинах и сериалах «Моонзунд», «Бабуся», «Сестры» и культовый российский сериал «Тайны следствия». Кроме деятельности в театре и кино, успешно занимается дубляжом иностранных художественных и анимационных фильмов.