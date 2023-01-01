Биография

Дмитрий Светозаров — режиссер и сценарист, обладатель премии ТЭФИ в номинации «Лучший режиссер». Родился в Ленинграде 10 октября 1951 года. Атмосфера кино окружала Дмитрия с детства — отец, Иосиф Хейфиц, также был кинорежиссером и сценаристом. Светозаров выучился на преподавателя английского языка и литературы в Ленинградском педагогическом институте имени А.И. Герцена. Занимался переводами. Второй образование получил на Высших режиссерских курсах. В кино Дмитрий Светозаров начал работать еще на последнем курсе — ассестировал режиссеру на «Ленфильме». Первой работой стала спортивная драма «Скорость» 1983 года, имевшая успех в прокате. Следующий фильм «Прорыв» 1986 года, повествующий о трагедии в ленинградском метро, стал вторым в СССР фильмом в жанре катастрофа. Снимал жанровое авторское кино в период перестройки. Сейчас в биографии Светозарова более 20 режиссерских работ. Зрителю знакомы «Улицы разбитых фонарей», «Гаджо», «Агент национальной безопасности».