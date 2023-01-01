По имени Барон
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По имени Барон

По имени Барон (сериал, 2001) смотреть онлайн

8.42001, По имени Барон 1 сезон
Криминал, Боевики16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Родившийся в эвакуации Иосиф из скромного еврейского мальчика превратился в жестокого и циничного вора в законе, безжалостного и к своим, и к чужим. Это история человека, который однажды потерял, забыл, променял своe настоящее имя, став просто Бароном.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «По имени Барон»

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