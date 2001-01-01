WinkСериалыПо имени Барон1-й сезон11-я серия
По имени Барон (сериал, 2001) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
8.42001, По имени Барон. Серия 11
Криминал, Драмы16+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Родившийся в эвакуации Иосиф из скромного еврейского мальчика превратился в жестокого и циничного вора в законе, безжалостного и к своим, и к чужим. Это история человека, который однажды потерял, забыл, променял своe настоящее имя, став просто Бароном.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- НМАктёр
Нодар
Мгалоблишвили
- СБАктёр
Сергей
Бехтерев
- ЛМАктриса
Лилиан
Малкина
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- ЕААктёр
Ервант
Арзуманян
- Актёр
Игорь
Лифанов
- ССАктриса
Светлана
Смирнова
- МДАктёр
Михаил
Девяткин
- АГАктриса
Анна
Геллер
- ГТАктёр
Геннадий
Ткаченко
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- ИАСценарист
Игорь
Агеев
- АКПродюсер
Александр
Капица
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Актёр дубляжа
Борис
Смолкин
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- АГАктёр дубляжа
Алексей
Гурьев
- АПАктёр дубляжа
Алексей
Полуян
- НРАктёр дубляжа
Николай
Рудик
- ЮПХудожник
Юрий
Пашигорев
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- АУОператор
Александр
Устинов
- Композитор
Андрей
Сигле