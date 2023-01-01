Ервант Арзуманян

Биография

Ервант Ашотович Арзуманян – советский и российский актер театра и кино. Родился в Саратове 13 августа 1941 г. Удостоен почетного звания заслуженного артиста РСФСР в 1988 г. В 2007 г. награжден Орденом Дружбы. Путь в кино актера Ерванта Арзуманяна начался вовсе не со сцены. Окончив школу и техникум в родном Саратове, он оказался в 1958 г. на киностудии «Мосфильм» слесарем. Чуть позднее стал работать светотехником. И только в 1961 г. поступает в щукинское училище. Став выпускником, поступает в труппу Московского театра миниатюр. В дальнейшем принимает участие в постановках театра «Шалом», где выступает вплоть до настоящего времени. Первая роль Ерванта Арзуманяна в кино – эпизод в мелодраме «Каждый вечер в одиннадцать» (1969 г.) по сценарию Эдварда Радзинского. Всего же к 2020 г. фильмография актера включает более 60 ролей, среди которых немало известных и запоминающихся. Амплуа актера так просто не назвать, так как в его портфолио есть врачи, фотографы, ювелиры, адвокаты, отельеры и т.д. Зрители и критики положительно отзываются о фильмах Ерванта Арзуманяна: мюзикл «Обыкновенное чудо» (1979 г.), триллер «Возвращение резидента» (1982 г.), сериалы «Графиня де Монсоро» (1997 г.) и «Каменская» (1999 г.), «Дальнобойщики» (2001-2012 гг.), «Сделано в СССР» (2011 г.).