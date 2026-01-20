Куколка (фильм, 1988) смотреть онлайн

Получив серьезную травму, юная гимнастка вынуждена прекратить выступления. Однако большой спорт травмировал ее не только физически, но и нравственно.



Бывшая чемпионка, избалованная славой, не может сжиться с мыслью, что теперь она - обычная школьница. Стремление самоутвердиться толкает ее на необдуманные и жестокие поступки...

