Куколка
Wink
Фильмы
Куколка

Куколка (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Куколка
Драма, Мелодрама132 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Получив серьезную травму, юная гимнастка вынуждена прекратить выступления. Однако большой спорт травмировал ее не только физически, но и нравственно.

Бывшая чемпионка, избалованная славой, не может сжиться с мыслью, что теперь она - обычная школьница. Стремление самоутвердиться толкает ее на необдуманные и жестокие поступки...

Страна
СССР
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb