Куколка (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Куколка
Драма, Мелодрама132 мин16+
О фильме
Получив серьезную травму, юная гимнастка вынуждена прекратить выступления. Однако большой спорт травмировал ее не только физически, но и нравственно.
Бывшая чемпионка, избалованная славой, не может сжиться с мыслью, что теперь она - обычная школьница. Стремление самоутвердиться толкает ее на необдуманные и жестокие поступки...
СтранаСССР
ЖанрСпортивный, Драма, Мелодрама
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ИФРежиссёр
Исаак
Фридберг
- СЗАктриса
Светлана
Засыпкина
- ИМАктриса
Ирина
Метлицкая
- Актёр
Владимир
Меньшов
- ИБАктёр
Игорь
Букатко
- ННАктриса
Наталья
Назарова
- ИПАктриса
Ирина
Петрова
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- СШАктриса
Светлана
Шершнева
- ЕААктёр
Ервант
Арзуманян
- ЛКАктриса
Любовь
Калюжная
- Актёр
Андрей
Ташков
- ИАСценарист
Игорь
Агеев
- МШПродюсер
Марк
Шадур
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- ДТКомпозитор
Давид
Тухманов