Биография

Российская актриса Галина Стаханова знакома нескольким поколениям зрителей. Она часто исполняет роли энергичных и любознательных бабушек, которые помогают главным героям. Биография Галины Стахановой выглядит нетипично для советской актрисы. Девочка мечтала о театральной сцене, но побоялась подать документы в профильный вуз. После окончания школы Стаханова работа гримером, костюмером и начальником отдела снабжения в нескольких театрах. Там Галину заметила знаменитая советская актриса Вера Пашенная, которая посоветовала девушке попробовать силы в самодеятельности. Стаханова начала выступать Студенческом театре МГУ, но не оставляла основного места работы. Будучи непрофессиональной актрисой, она смогла сыграть в десятках кинолент. Список фильмов Галины Стахановой включает такие картины, как «Девчата», «Любовь с привилегиями» и «Горячев и другие». Актриса часто появляется в эпизодических ролях в современных российских сериалах. Ее амплуа – характерные героини. Галина Стаханова является примером для других людей почтенного возраста. Артистка разменяла восьмой десяток, но не думает уходить на заслуженную пенсию. Стаханова много снимается, а в свободное время любит играть в боулинг.