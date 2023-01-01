Рассмеши меня (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Комедия-альманах из пяти новелл о сложной, но захватывающей жизни в Москве. В фильме приняли участие Виктор Добронравов, Роман Попов и Илья Хвостиков. Телепродюсер старается удержать свою карьеру на плаву, получив работу на крупном канале — но для этого ему нужны рекомендации. Пенсионерка общается по телефону с мошенниками, мечтающими забрать у нее все сбережения. Догситтеру в руки попадает документ, который дает ему невиданные до этого возможности. Три женщины решают отомстить мужчине, который обманывал их всех. Девушка из Белгорода планирует экскурсию по столице и нанимает в качестве гида коренного москвича, однако все идет наперекосяк. Чем закончатся эти истории, узнаете из комедии «Рассмеши меня» — фильм 2023 смотреть онлайн уже можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- РКРежиссёр
Роман
Клименко
- АРРежиссёр
Анна
Рокс
- ОПРежиссёр
Олег
Попов
- СМРежиссёр
Сергей
Мачехо
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- Актёр
Виктор
Добронравов
- РПАктёр
Роман
Попов
- ИХАктёр
Илья
Хвостиков
- ССАктриса
Светлана
Свибильская
- НФАктёр
Никита
Фомин
- ЛГАктриса
Лия
Гончарова
- ИКАктёр
Игорь
Колесников
- СПАктриса
София
Принц
- ОНАктриса
Ольга
Никольская
- РКСценарист
Роман
Клименко
- ШАСценарист
Шамиль
Агаев
- ОПСценарист
Олег
Попов
- ПМСценарист
Петр
Мытник
- АЕПродюсер
Александр
Ермолин
- РКПродюсер
Роман
Клименко
- ЕСПродюсер
Елена
Сумина
- РКМонтажёр
Роман
Клименко
- СНМонтажёр
Степан
Неволин
- РТМонтажёр
Руслан
Тарасов
- СММонтажёр
Сергей
Мачехо
- КДОператор
Кирилл
Довгалевский
- ЕКОператор
Евгений
Коропцов
- СМОператор
Сергей
Мачехо
- ИСКомпозитор
Илья
Сумин
- ЕБКомпозитор
Елисей
Барановский
- КГКомпозитор
Константин
Гвоздков
- ВТКомпозитор
Владислав
Тирон