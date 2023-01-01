Рассмеши меня
Wink
Фильмы
Рассмеши меня
5.02023, Рассмеши меня
Комедии72 мин18+
Комедия-альманах из пяти историй о жизни москвичей и гостей столицы

Рассмеши меня (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедия-альманах из пяти новелл о сложной, но захватывающей жизни в Москве. В фильме приняли участие Виктор Добронравов, Роман Попов и Илья Хвостиков. Телепродюсер старается удержать свою карьеру на плаву, получив работу на крупном канале — но для этого ему нужны рекомендации. Пенсионерка общается по телефону с мошенниками, мечтающими забрать у нее все сбережения. Догситтеру в руки попадает документ, который дает ему невиданные до этого возможности. Три женщины решают отомстить мужчине, который обманывал их всех. Девушка из Белгорода планирует экскурсию по столице и нанимает в качестве гида коренного москвича, однако все идет наперекосяк. Чем закончатся эти истории, узнаете из комедии «Рассмеши меня» — фильм 2023 смотреть онлайн уже можно на Wink.

Рассмеши меня смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рассмеши меня»

Всё