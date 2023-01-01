Рассмеши меня (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Комедия-альманах из пяти новелл о сложной, но захватывающей жизни в Москве. В фильме приняли участие Виктор Добронравов, Роман Попов и Илья Хвостиков. Телепродюсер старается удержать свою карьеру на плаву, получив работу на крупном канале — но для этого ему нужны рекомендации. Пенсионерка общается по телефону с мошенниками, мечтающими забрать у нее все сбережения. Догситтеру в руки попадает документ, который дает ему невиданные до этого возможности. Три женщины решают отомстить мужчине, который обманывал их всех. Девушка из Белгорода планирует экскурсию по столице и нанимает в качестве гида коренного москвича, однако все идет наперекосяк. Чем закончатся эти истории, узнаете из комедии «Рассмеши меня» — фильм 2023 смотреть онлайн уже можно на Wink.



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