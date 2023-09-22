Колхоз Интертейнмент (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

Колхоз Интертейнмент
2003, Колхоз Интертейнмент
Комедия103 мин16+

1989 год, разгар перестройки. Колхоз «Красный бунтарь», из года в год перевыполняющий планы по надоям и зерну, наотрез отказывается тратить деньги на культурные мероприятия. Из-за этого руководство района собирается лишить колхозников их законной премии, но дает селянам последний шанс - в течение месяца либо драмкружок организовать, либо кино снять, да такое, чтобы утереть нос всяким-разным Голливудам. И началось!..

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

