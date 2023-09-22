Колхоз Интертейнмент (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
8.32003, Колхоз Интертейнмент
Комедия103 мин16+
О фильме
1989 год, разгар перестройки. Колхоз «Красный бунтарь», из года в год перевыполняющий планы по надоям и зерну, наотрез отказывается тратить деньги на культурные мероприятия. Из-за этого руководство района собирается лишить колхозников их законной премии, но дает селянам последний шанс - в течение месяца либо драмкружок организовать, либо кино снять, да такое, чтобы утереть нос всяким-разным Голливудам. И началось!..
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Максим
Воронков
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актёр
Николай
Караченцов
- ИОАктёр
Илья
Олейников
- Актёр
Станислав
Садальский
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Александр
Пятков
- МШАктриса
Марина
Ширшикова
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- СБАктёр
Сергей
Бадичкин
- Сценарист
Максим
Воронков
- ОКСценарист
Олег
Кириллов
- ДССценарист
Дмитрий
Соболев
- ЮКПродюсер
Юрий
Кузнецов-Таёжный
- СТХудожница
Светлана
Титова
- АДОператор
Александр
Демидов
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов