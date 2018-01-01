Биография

Максим Воронков — российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Родился в Москве 8 августа 1971 года. Обучался в музыкальном училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. Помимо деятельности в кино, руководил джаз-бендом в Театре на Таганке. Начал карьеру режиссера-постановщика на телевидении. Работал с развлекательными шоу-программами и музыкальными клипами. Также сотрудничал с различными артистами, помогая им реализовать свои творческие идеи и адаптировать их для экранного формата. Всего в фильмографии Максима Воронкова около 21 работы преимущественно в жанре комедия, мелодрама, приключения. Кинодебют Максима как актера был в 1990 году, он снялся в фильме «Моя морячка». Кроме того, он снимался в картинах «Дела Лоховского», «Фонограмма страсти». Также был продюсером и режиссером фильмов «Криминальный блюз», «Вальсирующие наверняка», «Кавказская пленница», «Колхоз Интертейнмент».