Биография

Илья Олейников — советский и российский актер, режиссер, телеведущий. Настоящее имя — Илья Клявер. Родился в Кишиневе 10 июля 1947 года. За свою долгую карьеру был удостоен звания Народного артиста России. Илья вырос в простой семье. Его отец занимался шорным делом, а мать была простой домохозяйкой. Мальчик увлекался искусством и музыкой с ранних лет, что привело его к поступлению в цирковое училище в Москве. С 1960-х годов начал сниматься в кино, дебютировав в фильме «Трембита». Илья Олейников получил известность благодаря своей работе в юмористическом теледуэте с Юрием Стояновым в передаче «Городок», став одним из самых узнаваемых комиков на российском телевидении. Среди запоминающихся работ в его кинобиографии — комедия «Тайский вояж Степаныча», картина «Тонкая штучка», где он сыграл бандита Мотю, мини-сериал «Мастер и Маргарита». Он также пробовал себя в музыкальных проектах и театре, оставив заметный след в российской комедийной культуре.