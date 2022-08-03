Отношения Матвея, московского пожарного, и его любимой девушки Ольги, длились уже давно. Казалось, все так и будет продолжаться и свадьба уже не за горами. Но тут в жизни молодых людей происходят крутые перемены. Во время пожара в одном из московских домов, Матвей чудом спасает маленького мальчика, Бориса, родителей которого так и не удалось вытащить из огня. Коллеги уверяют главного героя, что теперь он должен заботиться о ребенке.

