Свой-Чужой
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Свой-Чужой

Свой-Чужой (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.12008, Свой-Чужой
Мелодрама94 мин16+

О фильме

Отношения Матвея, московского пожарного, и его любимой девушки Ольги, длились уже давно. Казалось, все так и будет продолжаться и свадьба уже не за горами. Но тут в жизни молодых людей происходят крутые перемены. Во время пожара в одном из московских домов, Матвей чудом спасает маленького мальчика, Бориса, родителей которого так и не удалось вытащить из огня. Коллеги уверяют главного героя, что теперь он должен заботиться о ребенке.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Свой-Чужой»