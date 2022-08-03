Свой-Чужой (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
9.12008, Свой-Чужой
Мелодрама94 мин16+
О фильме
Отношения Матвея, московского пожарного, и его любимой девушки Ольги, длились уже давно. Казалось, все так и будет продолжаться и свадьба уже не за горами. Но тут в жизни молодых людей происходят крутые перемены. Во время пожара в одном из московских домов, Матвей чудом спасает маленького мальчика, Бориса, родителей которого так и не удалось вытащить из огня. Коллеги уверяют главного героя, что теперь он должен заботиться о ребенке.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ТКРежиссёр
Тимур
Кабулов
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Елена
Панова
- Актёр
Владимир
Сычев
- ЕВАктриса
Екатерина
Вуличенко
- ИГАктёр
Иван
Гришанов
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- АХАктриса
Анна
Христич
- ГСАктриса
Галина
Стаханова
- АСАктёр
Андрей
Снежко
- ВДАктёр
Вильям
Демчог
- ЕМСценарист
Екатерина
Московская
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОСПродюсер
Олег
Степаненко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- РЕМонтажёр
Роман
Ермолаев
- АЩОператор
Александр
Щурок
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко