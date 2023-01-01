Биография

Елена Панова добилась популярности в кино в молодые годы, когда коллеги еще пытались найти себя на этом поприще. Хорошо видит себя в роли как комедийной, так и философской актрисы. За короткое время на сцене она успела полюбиться многим зрителям. В июне 1977 года она родилась и росла в театральной семье. Отец был руководителем и режиссером архангельского театра. Мать преподавала фортепьяно в колледже. С детства девочка мечтала о балете, но со временем поняла, что великой балерины из нее не получится, решила поступать Школу-студию МХАТ. После курса Ефремова Елена стала работать в Театре им. Чехова. Принимала участие во многих постановках: «Гроза», «Преступление и наказание», «В стране далекой» и многих других. В театре Табакова у Елены Пановой роль в спектакле «Бег». В кино стала играть еще в студенческие годы. Первой картиной стала «Новогодняя история». А известной актриса стала после выхода фильма «Граница. Таежный роман», принесшего ей российскую премию. Еще одной знаменательной кинолентой стал боевик «Бой с тенью». Также проявила себя в таких картинах: «Время любить», «Челночницы», «Захват», «Шифр», «Время первых». Долгое время актриса Елена Попова жила в одиночестве. Но потом она познакомилась с Антоном Медичевым, с которым пересекалась на съемках фильма «Бой с тенью» и в других картинах. Чуть позже он стал ее супругом. В браке родились две дочери – Марьяна и Лидия. Елена сыграла много интересных ролей в кино и театре и сейчас продолжает работать.