Бой с тенью 3D: Последний раунд (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Заключительная часть трилогии о боксере Колчине, в которой он объединяется с Вагитом Валиевым, чтобы раскрыть секрет нового непобедимого противника. Артему Колчину ударила в голову слава. Он сконцентрировался на тренерской деятельности, наслаждается популярностью, выступает на телешоу и совсем отдаляется от дочери и жены, которая в конце концов его бросает. Но однажды его ученика калечит на ринге филиппинец Антонио Куэрте, которого Артем подозревает в использовании мощного допинга. Объединившись с давним врагом, Вагитом Валиевым, Колчин начинает свое расследование в Гонконге. Вскоре он выясняет, что в деле замешаны триады и организованные ими биолаборатории. Какие тайны скрывает грозный филиппинский боец и сможет ли его одолеть главный герой, расскажет фильм «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (2011), который можно смотреть в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.



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