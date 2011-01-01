Бой с тенью 3D: Последний раунд (фильм, 2011) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Заключительная часть трилогии о боксере Колчине, в которой он объединяется с Вагитом Валиевым, чтобы раскрыть секрет нового непобедимого противника. Артему Колчину ударила в голову слава. Он сконцентрировался на тренерской деятельности, наслаждается популярностью, выступает на телешоу и совсем отдаляется от дочери и жены, которая в конце концов его бросает. Но однажды его ученика калечит на ринге филиппинец Антонио Куэрте, которого Артем подозревает в использовании мощного допинга. Объединившись с давним врагом, Вагитом Валиевым, Колчин начинает свое расследование в Гонконге. Вскоре он выясняет, что в деле замешаны триады и организованные ими биолаборатории. Какие тайны скрывает грозный филиппинский боец и сможет ли его одолеть главный герой, расскажет фильм «Бой с тенью 3D: Последний раунд» (2011), который можно смотреть в видеосервисе Wink онлайн в хорошем качестве.
Бой с тенью 3D: Последний раунд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыБоевики, Приключения, Криминал, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Сидоров
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Елена
Панова
- БХАктёр
Бату
Хасиков
- Актёр
Михаил
Горевой
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актриса
Ольга
Дибцева
- СМАктриса
Софья
Мицкевич
- СРАктёр
Сергей
Рябых
- ШЯАктёр
Шахкрит
Ямнам
- Сценари�ст
Алексей
Сидоров
- ЕГСценарист
Егор
Головенкин
- Продюсер
Алексей
Сидоров
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- МЗКомпозитор
Максим
Золотов