Биография

Бату Хасиков — российский актер, государственный и политический деятель. Родился в Москве 28 июня 1980 года. В раннем детстве занимался футболом. С 11 лет перешел в секцию единоборств. Параллельно посещал танцевальную секцию и художественную школу. Окончил физический факультет МПГУ. Обучался в аспирантуре РАНХиГС при Президенте РФ. Имеет диплом ВШГУ. Сделал успешную политическую карьеру, в разные время занимал разные государственные должности, в том числе был главой Республики Калмыкия. Многократный чемпион российских и международных соревнований по карате, кикбоксингу и другим видам единоборств. Бату Хасиков дебютировал в кино в российском боевике «Бой с тенью: Реванш» 2007 года. В 2011 году снялся в продолжении картины «Бой с тенью 3 D: Последний раунд». В 2013 году ему досталась небольшая роль в сериале «Красные горы» режиссера Игоря Зайцева. В 2015 году появился в эпизоде драмы «Воин». В 2019 году на экраны вышла документальная картина «Бату» про жизнь и спортивную карьеру Хасикова, где он сыграл сам себя.