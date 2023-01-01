Биография

Андрей Панин – актер театра и кино, режиссер. Заслуженный артист РФ. Неоднократно номинировался на премию «Золотой орел», является лауреатом премии «Ника» и Государственной премии РФ. Будущий актер родился в Сибири – регионе, в который сослали его родителей в период раскулачивания. Мальчик рос довольно болезненным и чахлым, но усердно занимался боксом и карате, а впоследствии даже участвовал в союзных первенствах. После школы поступил в пищевой институт, но скоро обнаружил в себе склонность к актерству и перевелся в театральный. Так началась его карьера. Андрей Панин снимался в фильмах и сериалах, играл в театре, ставил спектакли. Он работал до последнего дня. В 2013 году актер погиб при невыясненных обстоятельствах. Следствие объявило причиной гибели несчастный случай, но до сих пор остается много вопросов. Панин дебютировал на экране в 1992 году в роли Димы («По прямой»). За свою жизнь актер снялся в 75 фильмах, не считая документальные. Он знаком зрителям по ролям Стасова (сериал «Каменская»), Ворона («Граница. Таежный роман») и Каверина («Бригада»). Последняя работа Андрея Панина – роль Соколова в военной драме «Гетеры майора Соколова». Фильм вышел после гибели актера.