Яды, или Всемирная история отравлений (фильм, 2001) смотреть онлайн

Москва, 2000 год. Слесарь Арнольд уводит по-соседски жену у актера Олега Волкова. Олег решает напиться в ближайшем баре, где встречает обычного пенсионера Прохорова.



Старик предлагает пострадавшему простой способ мести – отравить обидчиков. И сразу все закрутилось. Время пошло вспять к великим отравлениям всех эпох и народов, от Нерона до Екатерины Медичи, в средневековом Риме и древней Персии…– в общем, началась всемирная история отравления.

