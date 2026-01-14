Яды, или Всемирная история отравлений
Wink
Фильмы
Яды, или Всемирная история отравлений
8.82001, Яды, или Всемирная история отравлений
Комедия103 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Яды, или Всемирная история отравлений (фильм, 2001) смотреть онлайн

О фильме

Москва, 2000 год. Слесарь Арнольд уводит по-соседски жену у актера Олега Волкова. Олег решает напиться в ближайшем баре, где встречает обычного пенсионера Прохорова.

Старик предлагает пострадавшему простой способ мести – отравить обидчиков. И сразу все закрутилось. Время пошло вспять к великим отравлениям всех эпох и народов, от Нерона до Екатерины Медичи, в средневековом Риме и древней Персии…– в общем, началась всемирная история отравления.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Яды, или Всемирная история отравлений»