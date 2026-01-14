Яды, или Всемирная история отравлений (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.82001, Яды, или Всемирная история отравлений
Комедия103 мин16+
О фильме
Москва, 2000 год. Слесарь Арнольд уводит по-соседски жену у актера Олега Волкова. Олег решает напиться в ближайшем баре, где встречает обычного пенсионера Прохорова.
Старик предлагает пострадавшему простой способ мести – отравить обидчиков. И сразу все закрутилось. Время пошло вспять к великим отравлениям всех эпох и народов, от Нерона до Екатерины Медичи, в средневековом Риме и древней Персии…– в общем, началась всемирная история отравления.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Олег
Басилашвили
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Александр
Баширов
- ЖДАктриса
Жанна
Дуданова
- ЛКАктриса
Людмила
Касаткина
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Марина
Казанкова
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- ГШПродюсер
Галина
Шадур
- ЛММонтажёр
Лидия
Милиоти
- ВКОператор
Владимир
Климов
- АККомпозитор
Анатолий
Кролл