Биография

Марина Казанкова — российская актриса театра, телевидения и кино. Родилась в Москве 4 августа 1981 года. Детство будущей артистки прошло в Италии, так как ее отец был чемпионом по подводному плаванию. После окончания школы поступила во Всероссийский государственный институт кинематографа на курс Баталова, после окончания которого играла на сцене итальянского театра. Сотрудничала с труппой площадки «Фестина». Серьезно занимается спортом — признана чемпионкой мира по фридайвингу, также актриса уже несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннесса. Фильмография Марии Казанковой насчитывает более 30 работ. Актриса снималась в таких проектах, как «Закрытая школа», «Лови момент», «Цена прошлого», «Триггер», «Духless», «Маргоша», «Короли игры», «Морской патруль», «Заповедный спецназ».