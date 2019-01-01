Ключ времени (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Бездетные супруги писатель Андрей и художница Ольга удочеряют восьмилетнюю Ксюшу. Директором детского дома, где воспитывалась девочка, оказывается бывшая подруга Андрея Ирена. Она до сих пор страстно любит Андрея и намерена вернуть его любой ценой, пускай для этого придется разрушить его семейное счастье. Тем временем Андрей сочиняет фантастический роман о темной стороне Петербурга. На страницах его книги город на Неве превращается в фантасмагорический мир, где само время остановилось, а улицы населяют бездушные твари. Внезапно Ксюша попадает в мир «темного Петербурга» из романа Андрея, где встречает таинственного друга Парамона. Героев ждет немало опасных приключений…



