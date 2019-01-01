Ключ времени (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бездетные супруги писатель Андрей и художница Ольга удочеряют восьмилетнюю Ксюшу. Директором детского дома, где воспитывалась девочка, оказывается бывшая подруга Андрея Ирена. Она до сих пор страстно любит Андрея и намерена вернуть его любой ценой, пускай для этого придется разрушить его семейное счастье. Тем временем Андрей сочиняет фантастический роман о темной стороне Петербурга. На страницах его книги город на Неве превращается в фантасмагорический мир, где само время остановилось, а улицы населяют бездушные твари. Внезапно Ксюша попадает в мир «темного Петербурга» из романа Андрея, где встречает таинственного друга Парамона. Героев ждет немало опасных приключений…
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
- АТРежиссёр
Алексей
Тельнов
- КААктриса
Ксения
Алексеева
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Марина
Казанкова
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- АКАктёр
Анатолий
Кондюбов
- ЕБАктриса
Екатерина
Байгозина
- ОЕАктриса
Ольга
Ермоленкова
- ГКАктёр
Геннадий
Кабак
- АТСценарист
Алексей
Теплыгин
- АТСценарист
Алексей
Тельнов
- ОПСценарист
Ольга
Погодина-Кузмина
- АТПродюсер
Алексей
Тельнов
- САПродюсер
Сергей
Алексеев
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- АБХудожница
Анастасия
Белова
- МККомпозитор
Мурат
Кабардоков