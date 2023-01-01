Биография

Любовь Толкалина — российская актриса театра, кино и озвучки. Лауреат премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» в 2008 году. Родилась в Рязанской области 16 февраля 1978 года. Любовь была достаточно активным подростком, занималась спортом и увлекалась актерским мастерством. После окончания школы будущая кинодеятельница поступила во ВГИК, где получила актерское образование. После окончания учебы девушка пошла служить в Центральный академический театр Российской армии. Первую роль Любовь Толкалина сыграла еще в 1996 году — картина называлась «Кафе „Клубничка“». Далее в карьере артистки последовали как главные, так и эпизодические роли. Большую популярность Толкалиной принесли ленты под названием «Поздний срок», «Невеста по почте», «Секретарша», «Слушатель», а также сериал Happy End.