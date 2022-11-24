Затворник (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
8.31999, Затворник
Триллер88 мин18+
О фильме
Главные герои захватывающего детектива - студентка - филолог Анна Скороходова и писатель Константин Стрелецкий, автор десятков бестселлеров, литературная знаменитость не только у себя дома, но и за рубежом.
Аня пишет курсовую работу о творчестве Стрелецкого и обнаруживает, что ее научным поискам может помешать одна загадочная особенность писателя: он ведет столь скрытый образ жизни, что проводит лишь одну пресс-конференцию в год, не дает интервью и ревностно охраняет свой дом от посторонних глаз.
Анна, девушка любознательная, предприимчивая и к тому же романтически влюбленная в героя своей курсовой, пускается в настоящее расследование «тайны Стрелецкого»...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ЕКРежиссёр
Егор
Кончаловский
- Актёр
Александр
Балуев
- АМАктриса
Амалия
Мордвинова
- Актёр
Иван
Бортник
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- МСАктёр
Максим
Стишов
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актриса
Наталья
Панова
- БЭАктёр
Борис
Эстрин
- ИПАктёр
Игорь
Письменный
- НПАктриса
Наталья
Позднякова
- МССценарист
Максим
Стишов
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- МЗПродюсер
Михаил
Зильберман
- ИГХудожница
Ирина
Гинно
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- Оператор
Михаил
Агранович
- МФКомпозитор
Максим
Фадеев