Главные герои захватывающего детектива - студентка - филолог Анна Скороходова и писатель Константин Стрелецкий, автор десятков бестселлеров, литературная знаменитость не только у себя дома, но и за рубежом.



Аня пишет курсовую работу о творчестве Стрелецкого и обнаруживает, что ее научным поискам может помешать одна загадочная особенность писателя: он ведет столь скрытый образ жизни, что проводит лишь одну пресс-конференцию в год, не дает интервью и ревностно охраняет свой дом от посторонних глаз.



Анна, девушка любознательная, предприимчивая и к тому же романтически влюбленная в героя своей курсовой, пускается в настоящее расследование «тайны Стрелецкого»...

