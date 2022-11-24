Затворник
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Затворник (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

8.31999, Затворник
Триллер88 мин18+

О фильме

Главные герои захватывающего детектива - студентка - филолог Анна Скороходова и писатель Константин Стрелецкий, автор десятков бестселлеров, литературная знаменитость не только у себя дома, но и за рубежом.

Аня пишет курсовую работу о творчестве Стрелецкого и обнаруживает, что ее научным поискам может помешать одна загадочная особенность писателя: он ведет столь скрытый образ жизни, что проводит лишь одну пресс-конференцию в год, не дает интервью и ревностно охраняет свой дом от посторонних глаз.

Анна, девушка любознательная, предприимчивая и к тому же романтически влюбленная в героя своей курсовой, пускается в настоящее расследование «тайны Стрелецкого»...

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Затворник»