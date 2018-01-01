Биография

Наталья Панова – актриса театра и кино, родилась 25 марта 1978 года. Снялась в более чем 30 полнометражных фильмах и сериалах. Успех и известность принесла роль в популярном многосерийном фильме «Бригада». С 15 лет занималась в театральной студии. В 1999 году стала выпускницей ГИТИСа и была приглашена в Театр Луны, в котором прослужила 6 лет. Первым фильмом Натальи Пановой стал детективный триллер «Затворник» (реж. Е. Кончаловский). Партнерами по съемочной площадке стали такие актеры, как А. Балуев и А. Мордвинова. Актриса исполнила эпизодическую роль. Далее в кинокарьере Пановой было еще несколько ролей второго плана. Известность принесла Наталье Пановой роль девушки главного героя в популярной многосерийной криминальной драме «Бригада» (2002). Другой знаковой ролью для актрисы стала работа в киносаге «Знахарь». Актриса предстала в образе сотрудницы ФСБ. Панова также снялась в таких рейтинговых сериалах, как «Кто в доме хозяин», «Счастливы вместе» и других. В 2019 году вышел новый телепроект с участием актрисы «Это все Роберт» (реж. А. Линич). Актриса не раскрывает подробностей своей личной жизни. Известно, что Наталья Панова не была замужем, детей нет.