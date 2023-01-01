Оля + Коля
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Оля + Коля

Оля + Коля (сериал, 2007) смотреть онлайн

8.82007, Оля + Коля 1 сезон
Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Оля — красивая, добрая и слегка застенчивая девушка, верящая в настоящую любовь. Она едет в Москву осуществить свою мечту – стать студенткой Гнесинского училища. По дороге Оля знакомится с Колей, солдатиком, получившим увольнение домой, в Москву. Они влюбляются друг в друга с первого взгляда и проводят вместе два незабываемых дня. Но вот настаeт момент расставания, и Коля вынужден вернуться в часть, оставив возлюбленную в жестокой и циничной столице. Прощаясь, они обещают друг другу обязательно встретиться снова, чтобы больше не расставаться никогда.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск