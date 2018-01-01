Биография

Наталья Унгард — яркая незаурядная актриса из Молдавии. Популярность пришла к артистке в России. Ее оригинальные образы запомнились и понравились многим зрителям и поклонникам театра. Наталья родилась в Молдавии в 1965 году. Несмотря на то, что ее семья не имела прямого отношения к творческой среде, уже с детства Унгард мечтала об актерской карьере. После школы она уехала в Москву и поступила в Щукинское театральное училище. Получив диплом, артистка решила строить свою карьеру на театральных подмостках. Именно на сцене Московского Нового драматического театра она сыграла одни из самых ярких своих ролей. Среди успешных спектаклей Унгард: «Лысая певица», «Кошкин дом», «Время рожать» и другие. В кино актриса начала активно сниматься с 2002 года. Известные фильмы Натальи Унгард: «Физрук», «Одноклассники», «Ранетки», «Иронический детектив». Большинство ее ролей — яркие комедийные образы. Сейчас Унгард продолжает работать в театре, снимается в кино и сериалах, а также пишет пьесы.