Елки-иголки (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Одинокая девушка под Новый год соглашается встретить в аэропорту дядю соседки и пускается в незабываемые приключения. Комедия «Елки-иголки» — фильм c Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным и Гариком Сукачевым о чудесах, для которых не нужно волшебство.
У Кати неблагодарная работа. Весь год она продает и развозит папоротники, но на зимние праздники переключается на елки. Мама считает, что ей давно пора браться за голову и налаживать личную жизнь, и пытается познакомить Катю с разными мужчинами. Очередной кандидат должен приехать под Новый год, но Катя от этой идеи не в восторге. Она соглашается встретить дядю соседки, который прилетает в Москву из Чикаго. Им оказывается бородатый старик в инвалидной коляске, за которым, к тому же, гонятся бандиты. Вместе с сыном соседки, ее дядей и неожиданно прибившимся к их компании гонщиком Игорем Кате предстоит провести самое необычное 31 декабря в жизни.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актриса
Алина
Алексеева
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Оскар
Кучера
- Актёр
Гарик
Сукачев
- ДКАктёр
Дмитрий
Калихов
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Александр
Обласов
- ЮКАктриса
Юлианна
Караулова
- Актёр
Александр
Марушев
- Актёр
Илья
Носков
- ЭМАктёр
Эдуард
Мейжис
- НУАктриса
Наталья
Унгард
- МЛСценарист
Марина
Ломтева
- Сценарист
Александр
Баршак
- АМПродюсер
Асмик
Мовсисян
- НХПродюсер
Наталия
Харыбина
- АППродюсер
Александра
Пиляева
- ЕРПродюсер
Екатерина
Резникова
- АБПродюсер
Алексей
Блажнов
- ТЮПродюсер
Татьяна
Юферова
- ИППродюсер
Игорь
Попцов
- ВЕХудожница
Валерия
Евсеева
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ЕБМонтажёр
Евгения
Бахарева
- МСОператор
Михаил
Селихов
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин