Елки-иголки (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Одинокая девушка под Новый год соглашается встретить в аэропорту дядю соседки и пускается в незабываемые приключения. Комедия «Елки-иголки» — фильм c Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным и Гариком Сукачевым о чудесах, для которых не нужно волшебство.



У Кати неблагодарная работа. Весь год она продает и развозит папоротники, но на зимние праздники переключается на елки. Мама считает, что ей давно пора браться за голову и налаживать личную жизнь, и пытается познакомить Катю с разными мужчинами. Очередной кандидат должен приехать под Новый год, но Катя от этой идеи не в восторге. Она соглашается встретить дядю соседки, который прилетает в Москву из Чикаго. Им оказывается бородатый старик в инвалидной коляске, за которым, к тому же, гонятся бандиты. Вместе с сыном соседки, ее дядей и неожиданно прибившимся к их компании гонщиком Игорем Кате предстоит провести самое необычное 31 декабря в жизни.



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