Биография

Гарик Сукачев — российский актер, автор и исполнитель песен, режиссер, сценарист, ведущий. Лауреат премии «Чайка». Родился в Мякинино 1 декабря 1959 года. Родители Гарика были далеки от творчества, однако тот с детства любил искусство. Ребенок научился играть на баяне, и отец отвел его в музыкальную школу. Гарик Сукачев уверен, что благодаря этому он и выбрал путь музыканта. В творчество он попал через Липецкое училище культуры. В 1977 году организовал группу «Закат Солнца вручную», позже — «Бригада С», «Постскриптум», «Неприкасаемые». Гарик также ведет сольную деятельность. Съемки в кино стартовали в 1988 году. Его известными киноработами стали «Защитник Седов», «Шаг» и прочие. Сейчас он пишет сценарии и занимается режиссурой. Как режиссер снял картины «Кризис среднего возраста», «Дом Солнца» и другие. Его песни можно услышать в кинолентах «Дама с попугаем», «Трагедия в стиле рок» и не только. Гарик Сукачев неоднократно озвучивал мультфильмы, среди которых популярный «Кошмар перед Рождеством».