Небо в алмазах (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
7.21999, Небо в алмазах
Комедии, Криминал99 мин16+
Сюжет
Сироту, подкинутого в детский приют в картонной коробке, назвали Антоном Павловичем Чеховым, так как родился он именно в день 100 — летия великого писателя. Когда ему было тринадцать, он написал свою первую поэму. Но не только в этом оказался талантлив Антон…
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ВПРежиссёр
Василий
Пичул
- Актёр
Николай
Фоменко
- АВАктриса
Анжелика
Варум
- АСАктриса
Алла
Сигалова
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актёр
Валентин
Гафт
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Гарик
Сукачев
- АКАктриса
Анна
Киреева
- МКАктриса
Мария
Киреева
- РРАктёр
Роман
Радов
- МХСценарист
Мария
Хмелик
- ВПСценарист
Василий
Пичул
- СБПродюсер
Сильвен
Бюрстен
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- РФПродюсер
Раиса
Фомина
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин