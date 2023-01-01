Небо в алмазах (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сироту, подкинутого в детский приют в картонной коробке, назвали Антоном Павловичем Чеховым, так как родился он именно в день 100 — летия великого писателя. Когда ему было тринадцать, он написал свою первую поэму. Но не только в этом оказался талантлив Антон…



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