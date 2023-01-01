Небо в алмазах
Wink
Фильмы
Небо в алмазах

Небо в алмазах (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

7.21999, Небо в алмазах
Комедии, Криминал99 мин16+

Сюжет

Сироту, подкинутого в детский приют в картонной коробке, назвали Антоном Павловичем Чеховым, так как родился он именно в день 100 — летия великого писателя. Когда ему было тринадцать, он написал свою первую поэму. Но не только в этом оказался талантлив Антон…

Небо в алмазах смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небо в алмазах»

Всё