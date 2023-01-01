Биография

Советский и российский актер Николай Фоменко известен прежде всего как телеведущий, шоумен, музыкант и гонщик. Однако Фоменко никогда не забывал о своем призвании. В фильмографии актера накопилось немало прекрасных фильмов, он также часто появляется на театральной сцене. Будущий основатель группы «Секрет» родился в Ленинграде в семье физика и инженера-строителя. Биография Николая Фоменко служит примером того, что детям вовсе необязательно выбирать одну профессию – можно освоить сразу несколько. В школьные годы мальчик одинаково интересовался спортом и драматическим искусством. Фоменко поступил на актерский факультет. Во время учебы он организовал группу «Секрет», которая стала безумно популярной. К началу девяностых годов Николаю наскучила музыкальная карьера, и он переключился на другие проекты. На НТВ Фоменко создал ряд программ, выполняя обязанности продюсера и ведущего. Параллельно Николай работал на «Русском радио». Его искрометные шутки и мгновенно узнаваемый голос способствовали взлету популярности радиостанции. Список фильмов Николая Фоменко начался с лент «Скорость» и «Как стать звездой». В девяностые годы актер принимал участие в знаменитых «Песнях о главном». В 1997 году он получил свою первую главную роль. Картина «Сирота казанская» полюбилась многим зрителям. За ней последовали работы в фильмах «Лунный папа», «Старые клячи» и «Апостол».